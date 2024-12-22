«Мир квартир»: стоимость квартир в новостройках Тюмени выросла за год почти на 10%

По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», стоимость квадратного метра на рынке новостроек увеличилась почти на 10% за год. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

В ноябре цена за квадратный метр выросла на 1,4%. В целом по России стоимость квадратного метра за последний год увеличилась на 12,1%, а средние цены на квартиры по стране — на 1,2%.

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