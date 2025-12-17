Минздрав Тульской области напомнил, что по полису ОМС медицинскую помощь можно получить в любом городе России

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) позволяет получить помощь врачей при болезни во время командировки или отпуска в другом городе. Об этом сайту «ТСН24» рассказали в министерстве здравоохранения Тульской области.

По словам эксперта, если у вас есть полис ОМС, вы можете бесплатно обратиться к врачу в государственной поликлинике в любой точке России. Для этого необходимо предъявить полис и паспорт (для детей до 14 лет — свидетельство о рождении).

«При оказании экстренной медицинской помощи, то есть в случаях, угрожающих жизни человека, предъявление полиса ОМС не требуется», — добавили в ведомстве.

Если возникают сложности в получении медицинской помощи, специалисты советуют обратиться в свою страховую медицинскую организацию или Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

В рамках законодательства человек может выбирать медицинскую организацию не чаще, чем один раз в год. Однако, если пациент поменял место жительства или пребывания, поликлинику можно менять несколько раз в течение года. Для замены медицинской организации чаще одного раза в год понадобится документ, подтверждающий смену места жительства.