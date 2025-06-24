Минздрав РФ одобрил идею о запрете продажи алкоголя в определенные дни

Предложение общественной организации «Зов народа» о запрете розничной продажи алкоголя в определенные дни получило поддержку в Минздраве России. Об этом сообщил Life.ru .

К таким дням предлагается отнести Последний звонок (25 мая), Выпускные вечера (28 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День знаний (1 сентября) и Всемирный день трезвости (3 октября).

На текущий момент уже многие регионы России ввели соответствующие ограничения: в 33 субъектах запрещена продажа спиртного в праздник последнего звонка, в 52 — в День знаний, в 15 — в выпускные вечера, в восьми — в День семьи, любви и верности, в 13 — во Всероссийский день трезвости (11 сентября).

В Минздраве считают эту практику эффективной мерой, которая соответствует государственной политике по снижению потребления алкоголя.