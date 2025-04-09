Минздрав Нижегородской области сообщил о снижении младенческой смертности

В Нижегородской области отмечено значительное снижение младенческой смертности. Согласно информации регионального Минздрава, в 2024 году уровень младенческой смертности уменьшился на 14% по сравнению с предыдущим годом и составил 3,5 случая на 1000 новорожденных, написал сайт pravda-nn.ru.
Кроме того, неонатальная смертность (в первые 28 дней жизни) сократилась на 18%, а поздняя неонатальная смертность — на 50%. В четыре раза снизилась смертность среди младенцев от инфекционных заболеваний. Также зафиксировано трехкратное сокращение смертей, связанных с врожденными пороками развития и наследственными патологиями.
Несмотря на положительные тенденции, специалисты обеспокоены ростом смертности среди детей от внешних причин — на 23%. К таким случаям относятся, например, дорожно-транспортные происшествия, пожары и другие несчастные случаи.
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