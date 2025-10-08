Минздрав: лишь 16% наркозависимых в России состоят на учете у врачей

В России до 18 миллионов человек страдают от наркотической зависимости. Об этом сообщил «Постньюс» со ссылкой на статистику Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.

Тем временем, по информации Минздрава и Росстата, под наблюдением врачей из-за наркологических расстройств находятся только 295 тысяч человек, что составляет лишь 16% от общего числа наркозависимых. Среди них 175 тысяч имеют диагноз «синдром зависимости от наркотических средств».

По мнению специалистов, эти цифры могут быть существенно ниже реальных. В реабилитационных центрах группы составляют 20–25 человек, однако официально зарегистрированы среди них лишь два–четыре пациента.