Минувшая зима стала одной из самых теплых на Урале за последние 25 лет

Прошедшая зима была одной из самых теплых в Свердловской области за последние 25 лет. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на данные специалистов уральского Гидрометцентра.

Как отметили синоптики, в Екатеринбурге средняя температура зимой 2024–2025 годов составила -6,6 градуса, что на 4,8 градуса выше нормы. По всему региону температура воздуха держалась в пределах от -7 до -10 градусов, а на крайнем севере области (Атымья) достигла -13 градусов. Но и эти показатели значительно превышает норму. При этом самой теплой все еще остается зима 2019–2020 годов.