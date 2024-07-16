Минтранс РФ: эксперимент по оплате проезда в петербургском метро через FaceID начнется осенью
Заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов анонсировал начало эксперимента по оплате проезда в петербургском метро с помощью FaceID. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
По словам госдеятеля, в Северной столице проект начнут реализовывать уже этой осенью. К сентябрю 2025-го проверку системы планируют провести во всех метрополитенах РФ.
Баканов пояснил, что в подземках установят отдельные турникеты с камерами, способными считывать лицо. Через них смогут проходить граждане, поделившиеся своими биометрическими данными.
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