Минтранс РФ: эксперимент по оплате проезда в петербургском метро через FaceID начнется осенью

Заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов анонсировал начало эксперимента по оплате проезда в петербургском метро с помощью FaceID. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

По словам госдеятеля, в Северной столице проект начнут реализовывать уже этой осенью. К сентябрю 2025-го проверку системы планируют провести во всех метрополитенах РФ.

Баканов пояснил, что в подземках установят отдельные турникеты с камерами, способными считывать лицо. Через них смогут проходить граждане, поделившиеся своими биометрическими данными.

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