Минтранс Нижегородской области: ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода завершится до начала учебного года

Глава минтранса Нижегородской области Павел Саватеев в разговоре с pravda-nn.ru сообщил, что ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода планируют завершить до начала нового учебного года.

Он также подчеркнул, что ситуация на дорогах находится на постоянном контроле. Каждую неделю на оперштабах обсуждается ход ремонтной кампании, по необходимости вносятся корректировки.

Саватеев отметил, что одним из самых болезненных вопросов остается замена трамвайных путей на улице Белинского. Специалисты вынуждены делать ее частями, чтобы на дороге не произошел коллапс с транспортом.

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