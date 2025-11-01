Минстрой Прикамья сообщил о скором завершении строительства каркаса школы в Нытве

Строительство каркаса школы в городе Нытва близится к завершению. Образовательное учреждение на улице Энгельса сможет принять 825 учеников. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на представителей министерства строительства Пермского края.

В здании будут классы для учащихся с первого по одиннадцатый, а также специализированные лаборатории по физике, химии и робототехнике. Кроме того, предусмотрены мастерские для трудового обучения, библиотека с читальным залом, столовая, актовый и два спортивных зала.

На территории рядом со школой появится спортивный стадион с мини-футбольным полем, универсальной площадкой для волейбола и баскетбола, беговыми дорожками, трибунами и зоной для сдачи нормативов ГТО. Строительство школы реализуется за счет средств регионального бюджета и в рамках национального проекта «Молодежь и дети».