Минсельхоз: сухостойные и буреломные деревья запрещено самостоятельно заготавливать

Представители Минсельхоза Тульской области в интервью сайту ТНС24 напомнили местным жителям о правила заготовки дров, за нарушение которых грозит ответственность.

По данным специалистов, валежник можно брать свободно, однако ветровалы, сухостой и бурелом остаются запрещенными для самостоятельной заготовки. Инспекции зафиксировали сокращение числа незаконных рубок в регионе: в 2023-м их было 29, в 2024-м — 27, в первом квартале 2025-го зарегистрировано всего два случая.

Один гражданин заплатил штраф 350 тысяч рублей за незаконную рубку, другой привлечен к административной ответственности на сумму свыше 160 тысяч рублей. Нарушителям грозят серьезные последствия вплоть до уголовной ответственности и многомиллионных штрафов.