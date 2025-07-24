Минсельхоз сообщил о планах зафиксировать цены на ряд социально значимых продуктов
Профильные ведомства и представители рынка обсуждают возможность фиксации цен на ряд социально значимых товаров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минсельхоз РФ.
Предположительно, инициативу реализуют через заключение долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями.
«Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка», — отметили в пресс-службе ведомства.
Планируется, что правительство определит список таких товаров. Туда точно войдут овощи и куриные яйца, добавил сайт KP.RU.