Минсельхоз Нижегородской области объявил запуск работ по известкованию кислых почв

В Новосибирской области впервые начали работы по известкованию кислых почв в рамках государственной программы, направленной на эффективное использование сельскохозяйственных земель. Об этом сообщил atas.info со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Как отметили в ведомстве, это важный шаг для восстановления плодородия и увеличения продуктивных угодий в регионе. Ранее такого рода агрокультурные мероприятия не проводились, что делает текущие изменения значительным прорывом в развитии агропромышленного комплекса области.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов отметил, что в последние десятилетия известкование почв не было приоритетом в аграрной политике области. Однако сейчас ситуация начинает меняться.