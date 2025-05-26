Минприроды Забайкалья оценило ущерб от лесных пожаров в 459 млн рублей

Минприроды Забайкалья подсчитало, что сумма ущерба от лесных пожаров и расходы на их тушение в регионе достигли 459 миллионов рублей. Об этом сообщил RT.
Соответствующие материалы направлены в районные прокуратуры для предъявления исков о взыскании средств.
Как пояснили представители ведомства, расчет ущерба лесному фонду был произведен по 63 пожарам, и сумма ущерба превысила 216 миллионов рублей. Затраты на тушение 278 возгораний составили 243 миллиона рублей.
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