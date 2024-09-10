Минлесхоз Нижегородской области: летучих мышей ни в коем случае нельзя трогать голыми руками

Сотрудники министерства лесного хозяйства Нижегородской области в беседе с pravda-nn.ru рассказали, что делать с летучими мышами, которые залетели в дом.

Этих животных, как пояснили в ведомстве, ни в коем случае нельзя трогать голыми руками или палками. Чтобы выгнать летучую мышь из дома, необходимо надеть перчатки и аккуратно посадить ее в коробку с отверстием для воздуха. Если у нее нет травм, то можно отпускать на волю.

В случае, если летучая мышь оказалась травмированной, нижегородцев просят обращаться по телефонам 8 (831)433 – 22-11 или 8 (831) 430 – 15-94.