Министр труда Крыма Стадник сообщил, что уровень трудоустройства в регионе превышает 83%

В 2024 году уровень трудоустройства на территории Республики Крым составил более 83%. Об этом рассказал заместитель министра труда и социальной защиты региона Данил Стадник в эфире «Радио Крым».
По его словам, сейчас снижается количество вакансий и соискателей. Так, за десять месяцев текущего года было заявлено 70 тысяч вакансий, на данный момент их осталось 18 тысяч. Проводится определенная работа, подчеркнул Стадник.
Пять семей получили ключи от новых квартир на улице Полосухина в Можайске
«Альтернатива для Германии» призвала к выходу страны из Евросоюза
В Румынии не исключили повторного проведения первого тура выборов президента
Библиотеку в деревне Зубцово Богородского округа капитально отремонтировали
Школьники в Ногинске разработали арт-объект с зарядками для телефонов
Школьники из Ногинска победили во всероссийском конкурсе видеороликов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте