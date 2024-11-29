Министр труда Крыма Стадник сообщил, что уровень трудоустройства в регионе превышает 83%

В 2024 году уровень трудоустройства на территории Республики Крым составил более 83%. Об этом рассказал заместитель министра труда и социальной защиты региона Данил Стадник в эфире «Радио Крым» .

По его словам, сейчас снижается количество вакансий и соискателей. Так, за десять месяцев текущего года было заявлено 70 тысяч вакансий, на данный момент их осталось 18 тысяч. Проводится определенная работа, подчеркнул Стадник.