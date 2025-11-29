Министр строительства Новосибирской области Богомолов указал на приоритетность создания современных школ

В ближайшие три года Новосибирскую область ожидает значительный рост социальной инфраструктуры. Подробнее рассказал atas.info .

Так, в регионе планируют построить 111 важных объектов, среди которых выделили ключевые проекты: 15 новых школ, 21 медицинское учреждение и специальные жилые комплексы для определенных категорий граждан.

По словам министра строительства области Дмитрия Богомолова, особую важность приобретает возведение современного школьного пространства. Так, с 2026 по 2028 годы будет создано 15 новых школьных комплексов, обеспечивающих комфортное обучение почти 10 тысячам учеников.