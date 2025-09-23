Министр спорта наградил KP.RU медалью «Николая Озерова»
Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев вручил главному редактору KP.RU Олесе Носовой медаль «Николая Озерова». Награда присуждена за пропаганду физической культуры и спорта.
Как отметил глава ведомства, отличительный знак впервые передают организации, в связи с чем возникла необходимость изменения положения о награждении.
Церемония прошла на торжественном открытии бизнес-клуба «Джентльмены спорта».
Медаль изготовлена в виде золотистого металлического диска диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне изображен выпуклый портрет знаменитого спортивного диктора Николая Озерова.
