Министр Решетников: охлаждение экономки связано с высокими процентными ставками

Он отметил, что это связано с высокими процентными ставками и сокращением кредитования. Решетников также подчеркнул, что правительство внимательно следит за ситуацией с инфляцией, импортом и курсом валют, и все меры по сдерживанию цен работают.

«Правительство, конечно, очень серьезно отслеживает ситуацию в отдельных отраслях. <…> Но наша задача — чтобы ни одна компания не вышла из строя», — сказал министр.

Он добавил, что достигнуты договоренности с Центральным банком о мерах, которые позволят быстрее перейти к смягчению денежно-кредитной политики.