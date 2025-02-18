Министр Решетников: охлаждение экономки связано с высокими процентными ставками
Министр экономического развития России Максим Решетников в интервью RT сообщил о небольшом охлаждении российской экономики.
Он отметил, что это связано с высокими процентными ставками и сокращением кредитования. Решетников также подчеркнул, что правительство внимательно следит за ситуацией с инфляцией, импортом и курсом валют, и все меры по сдерживанию цен работают.
«Правительство, конечно, очень серьезно отслеживает ситуацию в отдельных отраслях. <…> Но наша задача — чтобы ни одна компания не вышла из строя», — сказал министр.
Он добавил, что достигнуты договоренности с Центральным банком о мерах, которые позволят быстрее перейти к смягчению денежно-кредитной политики.