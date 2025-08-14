Министр образования Нижегородской области Пучков рассказал, что новые правила школьной формы вступят в силу с 3 сентября

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил о новых требованиях к школьной одежде, которые вступят в силу с 3 сентября 2025 года. Он заявил, что обновлять гардероб детям не потребуется, если текущая форма соответствует общим критериям, написал «ФедералПресс».
«Стандарт направлен на улучшение качества одежды для учащихся за счет указания оптимальных и допустимых значений показателей гигроскопичности, воздухопроницаемости, содержания свободного формальдегида и требований к физико-механическим показателям материалов, к устойчивости окраски тканей, из которых шьется школьная форма. Даны рекомендации и для фурнитуры», — написал Пучков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Согласно новому стандарту, школьная форма должна быть изготовлена из дышащих тканей, не иметь металлической фурнитуры и светского вида без провокационных деталей. Фасон и цвет каждая школа определяет самостоятельно с учетом мнения родителей и учеников.
Почти 2 тысячи жителей Подмосковья посетили лекции по вопросам ЖКХ с января
Завод упаковки из гофрокартона построят в ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове
Власти рассказали о повреждениях в результате атаки дронов на Ростов-на-Дону
Эксклюзив
Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен «Ленинграда»
Депутат Госдумы посетил Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе
Люди сорвались с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте