Министр образования Нижегородской области Пучков рассказал, что новые правила школьной формы вступят в силу с 3 сентября

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил о новых требованиях к школьной одежде, которые вступят в силу с 3 сентября 2025 года. Он заявил, что обновлять гардероб детям не потребуется, если текущая форма соответствует общим критериям, написал «ФедералПресс» .

«Стандарт направлен на улучшение качества одежды для учащихся за счет указания оптимальных и допустимых значений показателей гигроскопичности, воздухопроницаемости, содержания свободного формальдегида и требований к физико-механическим показателям материалов, к устойчивости окраски тканей, из которых шьется школьная форма. Даны рекомендации и для фурнитуры», — написал Пучков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно новому стандарту, школьная форма должна быть изготовлена из дышащих тканей, не иметь металлической фурнитуры и светского вида без провокационных деталей. Фасон и цвет каждая школа определяет самостоятельно с учетом мнения родителей и учеников.