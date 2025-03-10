Министр Хубезов: проект «Автопоезд здоровья» повышает доступность медицины

«Единая Россия» запускает инициативу по обучению населения оказанию первой помощи и отправке мобильных медицинских пунктов в удаленные районы страны. Подробнее рассказал заместитель председателя правительства и министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов в беседе с Ura.ru .

По его словам, партийная программа сосредоточена на поддержке национальных проектов, направленных на укрепление семьи и продление активной жизни граждан. Она также включает идеи по развитию отечественного производства медикаментов и медицинского оборудования.

«Помимо того, что делается государством для повышения доступности [медицины], есть и партийный проект — „Автопоезд здоровья“», — сообщил министр.

Он пояснил, что программа направлена на обеспечение медицинского обслуживания в труднодоступных поселениях. Фельдшерско-акушерские пункты смогут регулярно посещать такие территории, предоставляя необходимую помощь местным жителям.