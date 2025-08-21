Министерство транспорта Татарстана объявило новую дорожную пятилетку

Республика Татарстан завершила пятилетнюю программу развития дорог и начала новую, рассчитанную до 2030 года. Такое заявление сделал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, сообщил inkazan.ru .

По его словам, объемы дорожных работ последних трех лет оказались беспрецедентными. Среди ключевых достижений выделяется открытие платной автомагистрали М-12 Москва–Казань, запущенной в декабре 2024 года.

Сегодня эта дорога пользуется большим спросом среди автомобилистов. Глава ведомства отметил, что магистраль служит важным элементом транспортного каркаса региона, облегчая движение в Казани.