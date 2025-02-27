Мининформ Крыма анонсировал создание единой концепции для наружных вывесок

Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым анонсировало разработку единой концепции для оформления наружных вывесок. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на данные ведомства.
Представители мининформа напомнили, что уже сейчас на территории региона действуют правила, касающиеся установки рекламных сооружений.
«Администрациями муниципальных образований Республики Крым разработаны и утверждены нормативные правовые акты, которыми урегулированы вопросы установки и эксплуатации рекламных и информационных конструкций», — отметили в министерстве.
Ранее депутат Государственной думы Юрий Нестеренко предложил убрать англицизмы из названий и рекламы в республике. Таким образом он призвал бороться за сохранение и развитие родного языка.
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