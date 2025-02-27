Мининформ Крыма анонсировал создание единой концепции для наружных вывесок

Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым анонсировало разработку единой концепции для оформления наружных вывесок. Об этом сообщил « Крым 24 » со ссылкой на данные ведомства.

Представители мининформа напомнили, что уже сейчас на территории региона действуют правила, касающиеся установки рекламных сооружений.

«Администрациями муниципальных образований Республики Крым разработаны и утверждены нормативные правовые акты, которыми урегулированы вопросы установки и эксплуатации рекламных и информационных конструкций», — отметили в министерстве.

Ранее депутат Государственной думы Юрий Нестеренко предложил убрать англицизмы из названий и рекламы в республике. Таким образом он призвал бороться за сохранение и развитие родного языка.