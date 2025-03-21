Минэкономразвития: в России обновился рекорд по количеству молодых предпринимателей

В России число молодых предпринимателей увеличилось до 2,7 миллиона человек, достигнув максимального значения с 2019 года. Это составляет 6% от общего числа бизнесменов в стране, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Больше всего молодых предпринимателей в Северо-Кавказском федеральном округе. Лидирующие позиции занимают Чечня (15,12%), Ингушетия (14,17%) и Дагестан (11,65%). Среди индивидуальных предпринимателей младше 18 лет лидерами стали Чечня (0,76%), Марий Эл (0,67%) и Оренбургская область (0,59%).

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что количество ИП младше 18 лет выросло на 228%, превысив 12 тысяч человек, а число ИП до 25 лет увеличилось на 77%, достигнув 264 тысяч. Такой рост связан с популяризацией бизнеса среди молодежи и мерами поддержки в рамках национального проекта.