«КП» представила уникальный цикл интерактивных видео «Главное — безопасность», который приобрел большую популярность среди россиян. Проект позволяет зрителям проверить свои навыки в экстремальных ситуациях и узнать, как правильно действовать в случае опасности. Об этом сообщил KP.RU .

В интерактивных видео пользователь не просто наблюдает за происходящим, но и влияет на развитие сюжета. Его решения определяют дальнейшее течение событий. Первый сезон проекта включает 10 выпусков, охватывающих различные аспекты безопасности: от оказания первой помощи до защиты персональных данных и действий в случае ядерного взрыва.

Проект вызвал огромный интерес: видео уже посмотрели пять миллионов россиян. Аудитория активно обсуждает интерактивы, а количество подписчиков на плейлист проекта продолжает расти.