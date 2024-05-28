«Миллионы лет». Под Самарой нашли уникальные останки древнего водного ящера
Археологический центр: в Самарской области нашли кости древнего ихтиозавра
Кости древнего водного ящера ихтиозавра обнаружили в Большечерниговском районе Самарской области. Об этом рассказали в сообществе «Вконтакте» Самарского археологического центра.
Останки древнего существа нашел тракторист-машинист.
«Оказалось, что под тонким слоем земли многие миллионы лет скрывались останки ихтиозавра, древнего водного ящера. Сохранилась большая часть скелета», — рассказали в центре.
Ученые даже смогли узнать, что ел ихтиозавр. Между его ребер сохранилась чешуя рыбы и элементы раковин моллюсков.
В центре отметили, что такая находка считается уникальной. Скоро ее исследованием займутся эксперты.
Ранее специалисты Национального института судебной медицины и криминалистики Перу раскрыли правду о странных останках «пришельцев» из пустыни Наска. Оказалось, что голова одного из «инопланетян» — это череп млекопитающего.