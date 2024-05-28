«Миллионы лет». Под Самарой нашли уникальные останки древнего водного ящера

Археологический центр: в Самарской области нашли кости древнего ихтиозавра

Фото: Freepik

Кости древнего водного ящера ихтиозавра обнаружили в Большечерниговском районе Самарской области. Об этом рассказали в сообществе «Вконтакте» Самарского археологического центра.

Останки древнего существа нашел тракторист-машинист.

«Оказалось, что под тонким слоем земли многие миллионы лет скрывались останки ихтиозавра, древнего водного ящера. Сохранилась большая часть скелета», — рассказали в центре.

Ученые даже смогли узнать, что ел ихтиозавр. Между его ребер сохранилась чешуя рыбы и элементы раковин моллюсков.

В центре отметили, что такая находка считается уникальной. Скоро ее исследованием займутся эксперты.

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