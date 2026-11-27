Микробиолог Фристоун: душ вечером не имеет смысла, если постельное белье грязное

Душ перед сном смывает накопившиеся за день загрязнения, но его польза снижается, если человек редко меняет постельное белье. Об этом рассказала микробиолог Примроуз Фристоун в колонке для Independent .

«Если не стирать постельное белье регулярно, это может привести к скоплению омертвевших клеток кожи, которыми станут питаться пылевые клещи», — сказала врач.

Она отметила, что продукты жизнедеятельности таких клещей способны провоцировать аллергию и усиливать астму.

Утренний или дневной душ специалист назвала более эффективным. Мытье в начале дня способствует удалению омертвевших клеток кожи, пота и бактерий, скопившихся за ночь. Особенно полезно мыться утром, если человек спал на грязном постельном белье. Менять белье врач рекомендовала не реже, чем раз в неделю.

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