Миколог Тихомиров призвал отказаться от сбора белых грибов в этом сезоне

Миколог Дмитрий Тихомиров в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил, что в этом году в Центральном регионе из-за аномально жаркого мая грибы пошли с задержкой в две недели. Обычно их можно собирать в конце мая или начале июня.

По словам специалиста, на рост грибов положительно повлияли недавние похолодание и дожди в Московском регионе.

«Грибы зависят исключительно от погодных условий. Когда похолодало неделю-полторы назад, дожди пошли, буквально залили всю Московскую область и среднюю полосу России, и пошли грибы, естественно», — пояснил Тихомиров.

Сейчас в лесах Центрального региона можно найти много лисичек, а также подосиновики. Однако миколог рекомендует отказаться от сбора белых грибов в этом сезоне, так как они все «червивые насквозь». Если все же есть желание их найти, то стоит искать по березовым и дубовым опушкам.

Дмитрий Тихомиров также поделился информацией о местах, где уже встречаются лисички: «На востоке Московской области — Орехово-Зуево, Ногинск, Дмитров в другой стороне, Конаковский Мох или в Домодедово — маленькие и большие лисички уже встречаются».

Напомним, что по прогнозам Метеобюро дождливая погода в Москве продлится до конца июня.