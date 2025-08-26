Миколог Дьяков назвал прохладную и влажную погоду оптимальной для роста грибов

Ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков поделился с RT информацией о благоприятных погодных условиях для роста грибов.

По словам эксперта, в самом конце лета оптимальной для роста грибов считается прохладная погода с высокой влажностью.

«Подстилка достаточно увлажнилась и напиталась влагой», — пояснил ученый.

Он также отметил, что в регионах с недостаточной влажностью активный рост грибов еще не начался. А вот, например, в Тверской области уже наступила пора сбора белых грибов, лисичек и подосиновиков.