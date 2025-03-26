Михалков осудил идею возвращения уехавших из России артистов

Покинувшим Россию и плохо высказывающимся о ней деятелям культуры не стоит возвращаться обратно. Об этом «Известиям» заявил актер и режиссер Никита Михалков.

При этом он подчеркнул, что забирать государственные награды у этих людей не стоит.

«Ждать, пока все уладится, и приезжать обратно, и тогда награда будет работать на тебя — это плохо», — сказал режиссер.

Михалков отметил, что государственные награды не имеют никакой ценности для тех, кто покинул Россию и плохо отзывался о своей стране.

Ранее режиссер отметил, что сбежавшим из страны деятелям культуры сначала необходимо доказать свою нужность стране. По мнению Михалкова, такие люди хотели бы вернуться обратно, где «красиво, сытно, богато, их любили», но вот россияне осознали, что любовь не была взаимной.

Сбежавшие артисты любили только славу, подчеркнул он.