MightyCall: почти половина россиян предпочитают звонки перепискам

Большинство россиян, а именно 40% опрошенных, заявили, что им больше нравится звонить, чем вести диалог в переписке. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на исследовании провайдера для кол-центров MightyCall.

Также еще 18% респондентов рассказали, что им больше по душе приходится переписка с помощью различных мессенджеров. Наконец, еще 11% опрошенных выбрали лучшим средством общения электронную почту.

Что касается горячих линий и чатов поддержки, то большинство опрошенных предпочитают решать проблему напрямую с живым человеком посредством телефонного разговора.