MightyCall: почти половина россиян предпочитают звонки перепискам

Большинство россиян, а именно 40% опрошенных, заявили, что им больше нравится звонить, чем вести диалог в переписке. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на исследовании провайдера для кол-центров MightyCall.
Также еще 18% респондентов рассказали, что им больше по душе приходится переписка с помощью различных мессенджеров. Наконец, еще 11% опрошенных выбрали лучшим средством общения электронную почту.
Что касается горячих линий и чатов поддержки, то большинство опрошенных предпочитают решать проблему напрямую с живым человеком посредством телефонного разговора.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке сняли из космоса
Танцоры из Богородского округа победили на международном конкурсе талантов
Артисты из Ногинска стали лауреатами всероссийского фольклорного фестиваля
Российские военные нашли кладбище техники НАТО в Курской области
Рыбак выловил в Яузе мертвого мужчину
Более 90 новых кресел установили в зале ДК «Ямкино» Богородского округа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте