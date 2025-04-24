МИД РФ выразил соболезнования близким корреспондента «Звезды» Никиты Гольдина

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования родным и близким погибшего журналиста телеканала « Звезда » Никиты Гольдина. Официальный представитель ведомства Мария Захарова квалифицировала обстрел украинских военных по российскому экипажу как спланированный теракт.

Напомним, что 24 марта съемочная бригада находилась в поселке Михайловском ЛНР, когда украинские войска выпустили дальнобойные ракеты прямо по автомобилю с журналистами.

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала Андрей Панов и водитель Александр Сиркели скончались на месте. Раненого Никиту Гольдина эвакуировали в Москву, где врачи пытались спасти его жизнь почти целый месяц.

По словам Захаровой, 28 апреля ведомство намерено поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос систематических нападений украинской армии на российских журналистов.