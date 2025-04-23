Международный кубок содружества начнется в Нижнем Новгороде 25 июня
Свое мастерство продемонстрируют пилоты из России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Китая, Марокко и ОАЭ. Спортивные полеты будут проходить вечером и утром. Мероприятие возглавит спортивный директор Александр Маврин — квалифицированный судья и летчик.
«В рамках мероприятия планируются вечерние и утренние спортивные полеты, каждый вечер будем стремиться пролететь над городом», — отметили организаторы.
Они также сообщили, что запланирована активность на стадионе «Труд».