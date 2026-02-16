Международный фестиваль подледного лова пройдет в Чкаловске
В субботу, 28 февраля, в Чкаловске пройдет международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка — 2026». Гости мероприятия насладятся увлекательными соревнованиями среди российских и зарубежных рыбаков, участием в мастер-классах по изготовлению снастей и готовке ухи, посещением гастрономической зоны «Рыбный базар» и театрализованной экскурсии по историческим достопримечательностям, сообщило ИА «Время Н».
Главные события праздника развернутся на пересечении рек Волга и Санахта. Среди десятков номинаций выделена специальная категория для участников специальной военной операции, студенческих групп и семей. Главным призом турнира станет мощный мотобуксировщик.
Мероприятие проводится при поддержке правительства Нижегородской области в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Место проведения — пристань на улице Пушкина.