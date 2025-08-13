Международный экологический телефестиваль стартует в Нижнем Новгороде 3 сентября

С 3 по 6 сентября в Нижнем Новгороде состоится Международный экологический телефестиваль «Территория завтра». Об этом сообщила pravda-nn.ru .

В мероприятии примут участие представители власти, депутаты, общественные деятели, экологи и журналисты из регионов и федеральных СМИ. В программе заявлены конференции, акции по охране окружающей среды и показы документальных фильмов.

Организаторы получили заявки на участие из 13 стран, включая Индию, Иран, Испанию и Белоруссию, а также из 40 регионов Российской Федерации, добавил RT.