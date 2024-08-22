Международный акустический инженерный форум пройдет с 3 по 5 сентября в Нижнем Новгороде

Мероприятие продлится с 3 по 5 сентября. Основная площадка — культурный центр «Пакгаузы».

Участников ждет международная акустическая конференция. Спикеры выступят с докладами о новых методах измерения звукоизоляции. Кроме того, в списке тем — стремление к снижению себестоимости строительства жилья и акустический комфорт.