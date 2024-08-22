Сегодня 18:03 Международный акустический инженерный форум пройдет с 3 по 5 сентября в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород впервые станет местом проведения Международного акустического инженерного форума. Об этом сообщил сайт
Pravda-nn.ru.
Мероприятие продлится с 3 по 5 сентября. Основная площадка — культурный центр «Пакгаузы».
Участников ждет международная акустическая конференция. Спикеры выступят с докладами о новых методах измерения звукоизоляции. Кроме того, в списке тем — стремление к снижению себестоимости строительства жилья и акустический комфорт.
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