Международную лигу трезвости и здоровья исключат из реестра юрлиц

Суд удовлетворил иск Минюста к «Международной лиге трезвости и здоровья»

Тушинский районный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и пресек деятельность Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Некоммерческую организацию также исключат из Единого государственного реестра юридических лиц. Лига на протяжении нескольких лет не подавала отчетность о своей деятельности в Минюст.

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность зарегистрированной в США международной организации «Храм сатаны» (The Satanic Temple). По данным ведомства, она продвигает оккультную идеологию для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей.

Адепты «Храма сатаны»* поддерживают сторонников экстремистских движений, занимаются пропагандой псевдонаучных теорий и оправдывают насилие под предлогом идей «религиозной свободы».

* организация признана нежелательной в России.