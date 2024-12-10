Международную лигу трезвости и здоровья исключат из реестра юрлиц

Тушинский районный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и пресек деятельность Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Некоммерческую организацию также исключат из Единого государственного реестра юридических лиц. Лига на протяжении нескольких лет не подавала отчетность о своей деятельности в Минюст.
Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность зарегистрированной в США международной организации «Храм сатаны» (The Satanic Temple). По данным ведомства, она продвигает оккультную идеологию для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей.
Адепты «Храма сатаны»* поддерживают сторонников экстремистских движений, занимаются пропагандой псевдонаучных теорий и оправдывают насилие под предлогом идей «религиозной свободы».
* организация признана нежелательной в России.
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