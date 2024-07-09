«Метриум»: высота потолков в московских квартирах увеличилась в среднем на 4 сантиметра
Средняя высота потолков в проектах на первичном рынке Москвы сейчас равна 2,92 метра. Это на четыре сантиметра больше, чем показатели 2021 года, сообщил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.ru».
По словам эксперта, также за три года увеличилась высота потолков в элитном сегменте, однако там разница гораздо существеннее. Так, сейчас этот показатель составляет 3,33 метра, в 2021 году он был равен 3,19 метра. Таким образом высота выросла на 14 сантиметров или 4,4%.
Сырцов отметил, что подобная закономерность объясняется ростом экспозиции самых дорогих проектов делюкс-класса.