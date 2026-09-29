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    Методолог Кундера посоветовала искать работу не только на сайтах вакансий

    Методолог корпоративного обучения Наталья Кундера посоветовала соискателям в 2026 году использовать несколько каналов поиска работы. Работодателям все важнее способность кандидата осваивать новые навыки, сообщает газета «Известия».

    По словам Кундеры, сайты вакансий остаются полезным инструментом, но не должны быть единственным способом поиска. Эксперт сослалась на оценку Всемирного экономического форума: к 2030 году около 39% существующих навыков работников изменятся или устареют.

    Соискатели используют искусственный интеллект для подготовки резюме, а рекрутеры — для обработки откликов. Из-за этого работодатели могут получать много похожих заявок. Кундера рекомендовала показывать в резюме, какие навыки кандидат освоил недавно и каких результатов с их помощью добился.

    Дополнить резюме можно портфолио с примерами реальных задач. В нем стоит описать процесс работы, свою роль и применение ИИ. Эксперт подчеркнула: специалист должен сам понимать задачу, проверять ответы нейросети и находить ошибки. Тестовое задание помогает оценить эти навыки, но не должно превращаться в длительную бесплатную работу.

    Кундера также посоветовала обращаться к бывшим коллегам, участвовать в профессиональных сообществах и писать компаниям с конкретными предложениями вместо массовой рассылки откликов. Публикации о рабочих задачах и результатах проектов помогут показать экспертизу, а ИИ можно использовать для подготовки к собеседованию.

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