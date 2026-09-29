Методолог Кундера посоветовала искать работу не только на сайтах вакансий

Методолог корпоративного обучения Наталья Кундера посоветовала соискателям в 2026 году использовать несколько каналов поиска работы. Работодателям все важнее способность кандидата осваивать новые навыки, сообщает газета «Известия» .

По словам Кундеры, сайты вакансий остаются полезным инструментом, но не должны быть единственным способом поиска. Эксперт сослалась на оценку Всемирного экономического форума: к 2030 году около 39% существующих навыков работников изменятся или устареют.

Соискатели используют искусственный интеллект для подготовки резюме, а рекрутеры — для обработки откликов. Из-за этого работодатели могут получать много похожих заявок. Кундера рекомендовала показывать в резюме, какие навыки кандидат освоил недавно и каких результатов с их помощью добился.

Дополнить резюме можно портфолио с примерами реальных задач. В нем стоит описать процесс работы, свою роль и применение ИИ. Эксперт подчеркнула: специалист должен сам понимать задачу, проверять ответы нейросети и находить ошибки. Тестовое задание помогает оценить эти навыки, но не должно превращаться в длительную бесплатную работу.

Кундера также посоветовала обращаться к бывшим коллегам, участвовать в профессиональных сообществах и писать компаниям с конкретными предложениями вместо массовой рассылки откликов. Публикации о рабочих задачах и результатах проектов помогут показать экспертизу, а ИИ можно использовать для подготовки к собеседованию.