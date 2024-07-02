Методист Мушта: апелляционная комиссия может как повысить, так и снизить баллы за ЕГЭ

Апелляцию после ЕГЭ можно подать в случае нарушения основного порядка проведения экзамена или несогласия с результатами письменной части. При этом комиссия может как повысить, так и снизить баллы, сообщил методист Артем Мушта в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, нарушением основного порядка может быть несоблюдение регламента среди проверяющих и другие обстоятельства, которые помешали выпускнику.

При подаче апелляции в случае несогласия с результатами ученику нужно получить расписку от завуча или директора школы. Комиссия может отклонить запрос, тогда баллы не изменятся, отметил Мушта.