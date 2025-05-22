Метеорологи пообещали жаркое лето жителям Татарстана

Большая часть летнего сезона в Татарстане обещает быть теплой, температура воздуха чаще всего будет колебаться между плюс 23 и плюс 28 градусами, сообщают метеорологи. Эксперты Прогностического центра «Метео» указывают, что кратковременные периоды прохладной погоды также вероятны, когда столбик термометра опустится до отметки плюс 20–25 градусов, написал сайт inkazan.ru .

Однако преобладающим климатическим сценарием станет умеренно-жаркая погода, а отдельные дни порадуют температурой выше +30 градусов.

При этом стоит отметить, что в регионе ожидалось значительно более жаркое лето, чему предшествовала необычно теплая зимняя погода, когда на протяжении нескольких месяцев столбик термометра почти не опускался ниже ноля градусов. Эти наблюдения вызвали опасения местных жителей, огородников и садоводов относительно возможного наступления экстремальной жары.