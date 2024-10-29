Метеоролог Вильфанд заявил, что предстоящей зимой в России ожидается нестабильная температура

Предстоящий зимний сезон удивит россиян аномальным количеством осадков и хаотичными температурами. Однако пока жители Оренбургской области продолжают наслаждаться теплой погодой, пишет 56orb.ru.
По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, зимой в большинстве российских регионов ожидаются нестабильные температуры — то аномальный холод, то слишком теплая для зимних месяцев погода. Однако в Оренбуржье средняя температура будет примерно на 0,5 градусов выше климатической нормы.
Метеорологи предупреждают о рекордном количестве осадков за всю историю наблюдений с 1772 года. Общий прогноз вновь не затронет Оренбургскую область. Здесь снега выпадет больше нормы всего на 5%, добавил синоптик.
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