Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде в конце недели

Обычно в Московском регионе снежный покров устанавливается в конце ноября, однако в 2024 году местным жителям придется подождать. Когда столицу накроют зимние осадки, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Life.
По словам эксперта, снегопад прогнозируется в конце недели. Хлопья с неба полетят в ночь со среды на четверг.
«Также небольшой снег прогнозируется в пятницу, но совсем немного. Кроме того, в течение этой недели будет частое прояснение солнца, что не может не доставлять удовольствия», — добавил метеоролог.
Вильфанд рассказал, что уже в выходные москвичи заметят снежный покров. Сохранятся и солнечные лучи.
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