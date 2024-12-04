Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о снегопаде в конце недели

Обычно в Московском регионе снежный покров устанавливается в конце ноября, однако в 2024 году местным жителям придется подождать. Когда столицу накроют зимние осадки, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Life .

По словам эксперта, снегопад прогнозируется в конце недели. Хлопья с неба полетят в ночь со среды на четверг.

«Также небольшой снег прогнозируется в пятницу, но совсем немного. Кроме того, в течение этой недели будет частое прояснение солнца, что не может не доставлять удовольствия», — добавил метеоролог.

Вильфанд рассказал, что уже в выходные москвичи заметят снежный покров. Сохранятся и солнечные лучи.