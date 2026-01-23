Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о морозах до -25 градусов в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил « Ридусу », что похолодание, надвигающееся на Москву и Московскую область, будет сильным, но кратковременным.

По словам эксперта, на этой неделе столица окажется на южной периферии антициклона, пришедшего из азиатской части страны. Это принесет в столичный регион холодные воздушные массы.

«В Москве с сегодняшнего дня начинается понижение температуры, которая будет наиболее интенсивно выражена в ночные часы — в субботу, в воскресенье и понедельник установится температура -20…-25 градусов», — предупредил специалист.

Он также отметил, что уже с понедельника, 26 января, морозы начнут отступать — погода станет более облачной и влажной.