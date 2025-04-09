Метеоролог Ткаченко: ночные заморозки на Кубани повторяются каждые 15–20 лет
Метеоролог, профессор КубГАУ Юрий Ткаченко сообщил, что ночные заморозки в апреле для Кубани не являются аномалией. Об этом сообщили «Краснодарские известия».
Эксперт отметил, что подобное похолодание в регионе повторяется каждые 15–20 лет.
«В 2004 году температура опускалась до -6 градусов», — уточнил Ткаченко.
По прогнозам специалиста, холодная погода сохранится в крае примерно до 14 апреля, после чего начнётся постепенное потепление, добавил RT.
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