Метеоролог Ткаченко: ночные заморозки на Кубани повторяются каждые 15–20 лет

Метеоролог, профессор КубГАУ Юрий Ткаченко сообщил, что ночные заморозки в апреле для Кубани не являются аномалией. Об этом сообщили «Краснодарские известия» .

Эксперт отметил, что подобное похолодание в регионе повторяется каждые 15–20 лет.

«В 2004 году температура опускалась до -6 градусов», — уточнил Ткаченко.

По прогнозам специалиста, холодная погода сохранится в крае примерно до 14 апреля, после чего начнётся постепенное потепление, добавил RT.