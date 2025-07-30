Метеоролог Симакин спрогнозировал ясную и сухую погоду в Пермском крае в августе

Метеоролог и член Русского географического общества Максим Симакин поделился прогнозом погоды для Пермского края на август. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам эксперта, в ближайшее время территория региона окажется на юго-восточном краю антициклона.

«Это значит, что сам центр высокого давления будет находиться западнее нас, а к нам станет поступать воздух с его северной стороны», — пояснил специалист.

Симакин подчеркнул, что благодаря северным ветрам температура не будет подниматься слишком высоко, и в основном ожидается ясная и сухая погода. Местами вероятны кратковременные дожди, однако в первой декаде августа осадки маловероятны, добавил RT.