Метеоролог Шувалов спрогнозировал сухую погоду с 25 июля

Изменения погоды в центральной части России начнут проявляться не ранее пятницы, 25 июля. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью MIR24.TV .

По его словам, начало рабочей недели ознаменуется затяжными дождями, которые постепенно будут ослабевать. Пятница отметится повышением атмосферного давления и началом установления сухой погоды.

Как пояснил синоптик, уже скоро появятся классические для лета ночные туманы, связанные с влажностью нижних слоев атмосферы, а днем активизируется кучевая облачность с короткими дождями и грозами.