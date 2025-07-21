Метеоролог Шувалов спрогнозировал сухую погоду с 25 июля
Изменения погоды в центральной части России начнут проявляться не ранее пятницы, 25 июля. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью MIR24.TV.
По его словам, начало рабочей недели ознаменуется затяжными дождями, которые постепенно будут ослабевать. Пятница отметится повышением атмосферного давления и началом установления сухой погоды.
Как пояснил синоптик, уже скоро появятся классические для лета ночные туманы, связанные с влажностью нижних слоев атмосферы, а днем активизируется кучевая облачность с короткими дождями и грозами.
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