Метеоролог Шувалов спрогнозировал морозную погоду в Москве на Рождество

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил « Ридусу », что на рождественские праздники 6–7 января 2026 года в Москве и Московской области ожидается умеренно морозная погода.

По его словам, 3–4 января в регионе выпадет обильный мокрый снег, а с 5 января начнется новое похолодание, но не такое сильное, как новогоднее.

Как пояснил синоптик, до Рождества ожидается умеренно морозная погода с ночной температурой около -10 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься чуть выше.