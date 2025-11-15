Метеоролог Шувалов пообещал москвичам завершение «температурных горок» в начале декабря

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с « Ридусом », как долго в столичном регионе будут продолжаться резкие перепады температуры.

По словам эксперта, несмотря на похолодание и снегопады, которые ожидаются в Москве и Московской области 15–16 ноября, с понедельника, 17 ноября, температура начнет повышаться и достигнет +7…+9 градусов. Однако уже в среду, 19 ноября, снова придут морозы.

Шувалов пояснил, что такие колебания погоды продлятся до конца ноября и даже дольше. Стабильная температура с отрицательными значениями должна установиться в первой декаде декабря, предупредил специалист.