Метеоролог Шувалов пообещал москвичам неделю без существенных осадков
Метеоролог Александр Шувалов сообщил сайту телеканала «Звезда», что температура в Москве до конца недели будет держаться около нуля, а снега не ожидается.
Специалист допустил небольшие колебания столбиков термометров.
«Это где-то -1…-3 градуса в ночные часы и 0…+2 градуса в дневные часы», — пояснил эксперт.
Он также пообещал горожанам неделю без существенных осадков. Шувалов добавил, что текущий день будет теплым, но дождливым.
