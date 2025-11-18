Метеоролог Шувалов пообещал москвичам неделю без существенных осадков

Метеоролог Александр Шувалов сообщил сайту телеканала « Звезда », что температура в Москве до конца недели будет держаться около нуля, а снега не ожидается.

Специалист допустил небольшие колебания столбиков термометров.

«Это где-то -1…-3 градуса в ночные часы и 0…+2 градуса в дневные часы», — пояснил эксперт.

Он также пообещал горожанам неделю без существенных осадков. Шувалов добавил, что текущий день будет теплым, но дождливым.