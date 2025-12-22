Метеоролог Ильин заявил, что в конце декабря москвичей ожидают морозы до -10 градусов

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возвращении холодов в столичный регион. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам эксперта, 22 декабря температура начнет снижаться, а ночью похолодает до –7…–10 градусов. В некоторых районах на севере Московской области похолодает до –12 градусов.

Ильин добавил, что в четверг и пятницу, 25–26 декабря, ожидается последнее за год потепление, сопровождаемое снегопадами. Однако к концу месяца столбики термометров вновь опустятся до -10 градусов.